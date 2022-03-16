Аграрии Верхневолжья намерены активно воспользоваться пакетом мер по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области

Аграрии Верхневолжья намерены активно использовать меры, утверждённые в Плане мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области. Это льготные займы, субсидии на возмещение затрат, связанные с уплатой процентов по кредитам, на капитальные вложения в рамках реализации инвестпроектов и другими видами поддержки.

Господдержка была принята на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени 10 марта.

Главные задачи поддержки - сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестпроектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации.

«Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 млрд рублей. У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик», - отметил тогда Игорь Руденя.

Оказание господдержки позволит не только обеспечить финансовую устойчивость сельхозпредприятий, но и нарастить потенциал агропромышленного комплекса Верхневолжья.

В Тверской области ежегодно увеличивается государственная поддержка аграриев. В 2022 году на эти цели предусмотрено 1,6 млрд рублей федеральных и областных средств. Среди мер – поддержка растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, в том числе сельхозкооперативов и семейных ферм, возмещение части затрат при приобретении сельхозтехники, льготное кредитование.

«Воспользовались льготным кредитованием по МСП, что позволило вложить инвестиции в развитие предприятия», - рассказал генеральный директор растениеводческого предприятия Старицкого района «Экоагрофарминг» Сергей Быков. – Новый пакет мер, принятый на заседании Правительства региона считаем очень необходимым в текущей ситуации. Для себя пока отметили возможность льготного кредитования. Будем работать дальше».

Пресс-служба Правительства Тверской области