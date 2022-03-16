Предприниматели Тверской области смогут получить помощь от общественного совета по поддержке малого и среднего бизнеса во ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Основная цель совета – помочь предпринимателям адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса.

«Многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества», – отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Сейчас во ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей. Только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе Бизнес ВКонтакте предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете

Кроме того, помогать предпринимателям будут специалисты компании «Опоры России». Они представят комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи в онлайн-формате на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

Совет VK станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.

В состав совета вошли президент «Опоры России» Александр Калинин,

руководитель бизнес-юнита Классифайды Юрий Новиков, создатель торговой марки MAMANONSTOP Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс.

Для сбора информации ВКонтакте работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.

В Тверской области для поддержки предпринимателей принят первый пакет экономических мер.

«Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 млрд рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний, турбизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов, – прокомментировал решения журналистам Игорь Руденя. – У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик».

Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей РФ.

Региональный план сформирован с учетом предложений бизнес-сообщества по итогам встречи Игоря Рудени с предпринимателями 2 марта 2022 года. В числе основных инструментов – новые льготные займы.