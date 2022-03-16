В Тверской области в этом году ремонтные работы проведут в 21 учреждении соцзащиты

В Верхневолжье порядка 64 млн рублей в 2022 году направят на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в стационарных социальных учреждениях, а также на реализацию мероприятий в рамках программы «Доступная среда». Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях», – считает глава региона.

В частности, разные виды ремонтных работ будут проведены в 21 учреждении социального обслуживания. Так, к примеру, в Ржевском доме-интернате, Удомельском и Ильинском психоневрологических интернатах отремонтируют автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения при пожаре. В Михайловском специальном доме-интернате проведут ремонт котельной, в Нелидовском психоневрологическом интернате – ремонт кровли жилого корпуса. В здании комплексного центра социального обслуживания населения города Торжка и Торжокского района отремонтируют прачечную.

Также средства предусмотрены на приобретение оборудования, мебели и оргтехники для учреждений соцзащиты, в том числе для Кашаровского детского дома-интерната, реабилитационных центров, расположенных в Бежецке, Кимрах, Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидовском городском округе.

В рамках реализации программы «Доступная среда» в этом году пункты проката 37 комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) оснастят наиболее востребованными средствами реабилитации. Всего планируется закупить свыше 550 единиц такого оборудования.

Кроме того, по программе «Доступная среда» ряд КЦСОН оснастят специализированным оборудованием для доступности разных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья и проведут адаптационные работы по физической доступности.

Пресс-служба Правительства Тверской области