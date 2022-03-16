В Твери пройдет творческий арт-марафон «Краски весны», посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта в ДК «Пролетарка» пройдет Большой творческий арт-марафон «Краски весны». Он будет посвящен восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На концерте будут представлены лучшие номера творческих коллективов ДК «Пролетарка» – ансамбля народного танца «Тверичане» им. Е.И. Комаровой, народной хоровой академической капеллы, образцового ансамбля эстрадного танца «Фан+», хореографической студии «Свободный полет», народного вокального ансамбля «Жар-птица» и других. Кроме того, участниками концерта станут танцевальный коллектив и вокальный ансамбль Тверского суворовского военного училища «Молодая гвардия». Также, в рамках марафона пойдет мастер-класс студии «Соцветие» «Рисуем цветы акварелью».

Запись праздничного концерта будет опубликована в социальной сети ВКонтакте Дворца культуры «Пролетарка».

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.





Пресс-служба Правительства Тверской области