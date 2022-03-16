Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни фронтовика Ивана Алексеевича Хвостенко

16 марта ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, ржевитянин Иван Алексеевич Хвостенко. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Иван Алексеевич по праву принадлежал к числу настоящих героев нашего Отечества. Пройдя фронтовыми дорогами сороковых годов, он оставил в истории достойный пример воинского мужества, сыновней преданности родной стране, выдающихся человеческих качеств. Имя Ивана Алексеевича Хвостенко навсегда сохранится в нашей благодарной памяти, в сердцах всех, кто знал и любил его», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Иван Алексеевич служил в Забайкальско-Амурском военном округе под командованием маршала Малиновского с 1944 по 1951 годы. Закончил японскую войну на Байкале.

После войны работал в железнодорожной отрасли – машинистом, начальником депо, заместителем начальника отделения железной дороги г. Бухары. Затем – начальником железнодорожного цеха в Ташкенте. После переезда в Калининскую область трудился на Ржевской птицефабрике.

Иван Алексеевич удостоен Ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», Ордена Почета.

В 2020 году фронтовик стал одним из почетных гостей открытия Ржевского мемориала Советском солдату в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области