Галина АКСЕНОВА, председатель Конаковского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Мы достаточно долго наблюдали за тем, как в течение восьми лет убивали людей в ЛНР и ДНР. Гибли мирные жители, дети и старики. Люди жили в подвалах, дети учились в подвалах. Возврата к этому быть не должно. Наше правительство сказало: нет неонацизму и геноциду русскоязычного населения! Не должны гибнуть дети!

Мы – дети войны и не понаслышке знаем, что такое война. На ней гибли наши отцы и братья. Поэтому – новый фашизм не должен пройти. Не должны гибнуть дети, люди не должны жить и учиться в подполье. Все заслуживают право на мирное существование.

Низкий поклон нашим военнослужащим, которые сейчас на Украине защищают будущее нашей Родины. Надо их поддержать и всем нам нужно сплотиться в это тяжелое время. Надо поддержать решение нашего правительства. Другого пути у нас нет!