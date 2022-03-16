Родители выпускников Верхневолжья сдадут ЕГЭ по математике

25 марта родители выпускников Верхневолжья примут участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». В тверском регионе акция проходит уже в шестой раз.

В этом году родители смогут проверить свои знания по математике базового уровня. Математика – один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата.

Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, рассчитанные не на 3-4 часа, а на более сжатое время (1 час), а также дающие представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Цель акции состоит в том, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут через все процедуры экзамена. Они смогут увидеть, как осуществляется контроль, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Инициатором и главным организатором всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В Тверской области акция будет 25 марта в 14.00 на базе Тверского педагогического колледжа по адресу: город Тверь, Октябрьский проспект, 71 А.

Пресс-служба Правительства Тверской области