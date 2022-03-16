С 16 марта в Тверской области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 прекращает действовать система дистанционного оформления больничных

15 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. Рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация жителей и другие актуальные вопросы.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации принято решение о прекращении работы системы дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности по телефону горячей линии 122 пациентам с признаками ОРВИ. С 16 марта получить больничный лист можно только при личном осмотре врачом.

При этом 122 продолжит работу по нескольким направлениям. Здесь по-прежнему можно получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на прием в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию, вызвать врача на дом.

На заседании штаба подтверждена тенденция снижения заболеваемости коронавирусом. За последний месяц суточный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе сократился более чем в пять раз. При этом число выздоровевших граждан в три раза превысило количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В связи с этим в Верхневолжье вдвое сокращен госпитальный фонд, что позволило вернуть ряд лечебных учреждений к работе в обычном режиме и оказанию плановой медицинской помощи.

При этом приоритетной задачей является активная работа по вакцинации и ревакцинации населения. Как отмечаю медики, если жители области, увидев спад заболеваемости, не продолжат вакцинироваться и ревакцинироваться, то возможен очередной всплеск инфекции из-за утраты иммунитета.

В настоящее время прививку от коронавируса сделали более 679 тысяч жителей Верхневолжья, из них свыше 254 тысяч – представители старшего поколения.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают свою работу. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно в стационарных кабинетах при больницах и поликлиниках как без записи, так и по предварительной записи. Кроме того, прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В регионе продолжается вакцинация подростков.

Действует 13 Центров амбулаторной помощи для взрослых. Их количество также было сокращено в связи со снижением заболеваемости. В ЦАПы могут обращаться жители региона с симптомами коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области