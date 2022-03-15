В Тверской области проверят готовность подрядных организаций к началу дорожного сезона

В 2022 году на территории Верхневолжья продолжится реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Готовность подрядных организаций к началу сезона проверит строительная лаборатория

Дорожного фонда Тверской области. Инспекционные выезды запланированы на март – апрель 2022 года.

Губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортных условий для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Главой региона поставлена задача - ключевое внимание уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.

В ходе инспекционных выездов будут проверены заводы, обеспечивающие асфальтобетонной смесью объекты национального проекта, осуществлен их пробный запуск. Кроме того, специалисты лаборатории проконтролируют наличие инертных материалов для изготовления асфальтобетонной смеси, а также соблюдение правил их складирования и хранения. Затем будет выполнен необходимый комплекс испытаний этих материалов.

Перед началом дорожных работ специалисты лаборатории проведут согласование рецептов асфальтобетонных смесей, разработанных подрядчиками. Только после этого дорожные организации смогут приступить к укладке асфальтобетона.

В 2022 году завершится ремонт автодорог Дубна – Кимры – Горицы, Рамешки – Максатиха, Ржев – Сухуша. По технологии регенерации продолжат ремонт трасс Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Торжок – Осташков. В надлежащее состояние будут приведены участки дорог Спирово – Козлово – Ососье, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области