В Тверской области реализуют механизм по комплексному развитию территорий

Обеспечение комплексного развития территорий Тверской области рассмотрено на заседании регионального Правительства, которое 15 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Механизм комплексного развития позволит обеспечить создание в городах Верхневолжья новых микрорайонов с современной дорожной, транспортной, коммунальной, культурной и социальной инфраструктурой. Это может быть как новая застройка, так и строительство обьектов на месте аварийного жилья, благоустройство территорий старого жилого фонда.

«Такой подход позволит более активно и комплексно развиваться Твери и Калининскому району, а также крупным городам Верхневолжья. Это еще один шаг к созданию благоприятных и современных условий для проживания наших граждан. Комплексное развитие – это не только создание современных и качественных жилых строений, но и возможность сразу спроектировать и построить новые объекты социальной, культурной и спортивной сферы», – отметил глава региона.

В границы комплексного развития могут входить не только жилые аварийные дома, которые подлежат сносу, но и строения с высокой степенью износа, без центральных систем инженерно-технического обеспечения. Кроме того, в программу могут войти и нежилые здания, в частности, признанные самовольными постройками.

На заседании также принято решение о порядке определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию. Это могут быть линии магистралей, улиц, проездов, границы земельных участков, кадастровых кварталов или территориальных зон, населенных пунктов, естественные границы природных объектов.

Предполагается, что первые проекты комплексного развития территорий смогут быть реализованы уже в текущем году.

Пресс-служба Правительства Тверской области