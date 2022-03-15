На заседании Правительства Тверской области обсудили итоги реализации в регионе 11 национальных проектов в 2021 году и планы на 2022 год

Итоги реализации национальных проектов в Тверской области в 2021 году и задачи на 2022 год рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 15 марта провел Губернатор Игорь Руденя. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ 10 марта отметил, что приняты программы развития и их реализация должна продолжаться. А при необходимости, с учетом внешнего санкционного давления, дополняться новыми механизмами поддержки.

«Принятый на предыдущем заседании Правительства Тверской области региональный план по обеспечению устойчивого развития экономики должен активно использоваться для достижения национальных целей развития в нашем регионе. При необходимости проработаем дополнительные меры поддержки. В целом по итогам прошлого года по большинству национальных проектов установленные показатели достигнуты», – сказал Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области реализовывалось 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, культуры, туризма, жилья и городской среды, экологии, дорожного строительства, развития малого и среднего бизнеса, производительности труда, цифровой экономики.

На выполнение ключевых показателей в прошлом году было выделено порядка 17,9 млрд рублей – 9,7 млрд рублей из федерального и 8,2 млрд рублей из областного бюджета.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе было введено 4 детских сада на 570 мест, тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино», выдано свыше 9,3 тыс. подарочных наборов для новорожденных, приобретены 72 автомобиля для многодетных семей. Реализованы 124 сертификата для погашения ипотеки молодым семьям, выдано более 13 тыс. комплектов школьной формы детям из многодетных семей.

При реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году приобретены 24 единицы оборудования в медучреждения региона, ангиографический комплекс для областной клинической больницы, 9 аппаратов УЗИ в региональные сосудистые центры, открыт Центр амбулаторной онкологической помощи в Твери.

Среди достижений национального проекта «Образование» – создание 8 современных мастерских в двух колледжах региона, 90 центров «Точка роста» в 38 муниципалитетах, регионального центра выявления талантов «Орион» в Вышнем Волочке. Оборудовано более 3,1 тыс. новых мест для дополнительного образования, проведен ремонт 5 школьных спортзалов, оснащены две школьные спортплощадки, обновлена материально-техническая база двух школ. В Торжке открыт центр цифрового образования детей «IT-куб», оснащены 167 общеобразовательных и профессиональных организаций для создания цифровой образовательной среды.

По проекту «Культура» созданы три модельные муниципальные библиотеки, проведены капремонты в двух детских школах искусств и 5 сельских ДК, открыто два виртуальных концертных зала – в Кашине и Удомле, приобретены музыкальные инструменты для 4 ДШИ.

По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается реализация инвестпроекта по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». По проекту «Жилье и городская среда» переселено свыше 300 граждан из аварийного фонда, благоустроены 79 общественных пространств и 21 дворовая территория, 3 объекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По нацпроекту «Экология» приобретено 24 единицы лесопожарной техники и оборудования, по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 288 км дорог регионального значения и 61,5 км улично-дорожной сети Твери. В 38 муниципалитетах проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

В прошлом году по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда» обеспечено 118 поручительств на 534 млн рублей, выдано 337 займов на 619,2 млн рублей. 12 фермеров получили гранты «Агростартапа». Завершена реконструкция промышленной площадки – технопарка КСК. Создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда и внедрено бережливое производство на предприятиях Тверской области.

Ключевым достижением прошлого года по национальному проекту «Цифровая экономика» стало повышение доли социальных слуг в электронном формате и с использованием портала Госуслуги, а также рост качества предоставляемых услуг жителями Верхневолжья.

На заседании представлены предложения по нацпроектам в 2022 году. Всего предстоит реализовать 224 мероприятия в рамках 48 региональных проектов. Объем финансирования – 20,1 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей – федеральные средства.

Игорь Руденя подчеркнул: регулярно совместно с отраслями будет обсуждаться ход реализации всех заявленных объектов с обязательной обратной связью от муниципалитетов.

На 2022 год запланировано строительство трех детских садов и школы, 15 спортивных объектов, выдача 21 тыс. комплектов школьной формы и 100 единиц транспорта многодетным родителям. В здравоохранении – ввод пяти новых поликлиник и других объектов, обновление медоборудования.

Будут продолжены модернизация объектов образования и культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, ввод жилья, обновление систем водоснабжения, водоочистки и другие приоритетные направления развития.

Пресс-служба Правительства Тверской области