Тверская область приняла эстафету Всероссийского флешмоба #Россия_Мы в поддержку российских военнослужащих

Тверская область приняла эстафету Всероссийского флешмоба #Россия_Мы от Смоленской области. Акция запущена в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Главным символом эстафеты стала буква Z.

Вдохновением для акции стали слова Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Я – лакец. Я – дагестанец. Я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России». Именно с этих слов начинается флешмоб в каждом регионе страны.

Старт флешмобу #Россия_Мы 11 марта дали донские казаки в Ростовской области. В его основе – народные танцевальные зарисовки от каждого региона: национальные танцы из республик, традиционные, казачьи или русские народные.

Участниками акции в Верхневолжье стали 12 коллективов города Твери: «Романтики» из Дворца творчества детей и молодежи; ансамбли «Айседора», «Вересень» и «Жаворонушки» из Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова; «Славяне» из Дворца культуры «Металлист»; «Велия» из досугового центра «Мир»; коллектив «Крунк» армянской национально-культурной автономии «Арарат»; «Вересень» из ДК «Затверецкий»; студия «Орион» из ДК поселка Литвинки; ансамбль «Корни Кавказа» из Твери; финский вокальный ансамбль «Sateenhaari» («Радуга») и ансамбль «Карельская березка» из ДК «Пролетарка».

Юные танцоры – а это более 100 человек – представили национальные танцы: русский, белорусский, башкирский, дагестанский, азербайджанский и чеченский. Завершился флешмоб общим хороводом под песню «Я люблю тебя, Россия».

«Я с огромным удовольствием и вдохновением приняла участие в акции. Какой бы национальности мы ни были, мы должны дружно жить на нашей родной земле и поддерживать друг друга», – поделилась участница финского национального ансамбля «Sateenhaari» Анна Катиннен.

Эстафету флешмоба #Россия_Мы тверской регион передает Новгородской и Вологодской областям.

Ролик представлен по ссылке https://odnt-tver.ru/новости/всероссийский-флешмоб-россия_мы/



Пресс-служба Правительства Тверской области