ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Председатель организации инвалидов Конаковского района Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), депутат Совета депутатов г. Конаково Галина Георгиевна Корнилова:

- Я люблю Россию, я уважаю своего Президента! Наша организация поддерживает защиту граждан ДНР и ЛНР, мирных жителей Украины от нацистского режима. Мы скорбим по павшим российским воинам, защищающих нашу страну от нацистов, и готовы оказать всестороннюю помощь инвалидам, прибывшим в Конаковский район из Донецка и Луганска, принять их в свою дружную организацию.