БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Пожилой тверичанке вернули пострадавшие при пожаре деньги

В Банке России помогают вернуть людям деньги, имеющие сильные повреждения, истлевшие, пострадавшие от небрежного обращения, во время пожаров, наводнений, дорожно-транспортных происшествий.

Недавно в тверское отделение на экспертизу поступили купюры, пострадавшие при пожаре в многоквартирном доме. Огонь уничтожил вещи и документы пожилой женщины (1926 г.р.), сильно обгорели деньги – крупная сумма в банкнотах номиналом 2000 рублей.

В тверском отделении Банка России провели экспертизу сданных на обмен банкнот. Пострадавшие от огня деньги требуют очень бережного отношения: они очень хрупки и от неверного движения могут разрушиться, потерять часть площади.

«К нам на экспертизу нередко приносят обгоревшие банкноты, пострадавшие при пожаре в частном доме или квартире. Бывает, это деньги, спрессованные между собой или припаяны к постороннему предмету. Задача эксперта – аккуратно и по возможности без потери площади банкноты, отделить их друг от друга, провести исследование и принять решение об обмене. Эксперт проводит огромную работу, чтобы с помощью различных средств очистить эти купюры, рассмотреть каждую под микроскопом и принять решение о том, является ли она платежеспособной. И уже сейчас очевидно, что большинство купюр пострадало не настолько сильно, что их нельзя будет признать платежеспособными и обменять. Так что очень важно бережно относиться к деньгам и правильно их хранить», - пояснила Ольга Винтовая, ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Для обмена денег, пострадавших при подобных ситуациях, необходимо предоставить справку о пожаре, наводнении, ДТП. Это поможет экспертам мегарегулятора сохранить накопления пострадавшего человека.