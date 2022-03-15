В Верхневолжье расширен состав подарочного набора для новорожденных

В Тверской области расширяют состав подарочного набора для новорожденных с учетом мнения жителей. Вопрос рассмотрен 14 марта на заседании Президиума регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Эта мера поддержки введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Подарочный набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

По поручению Игоря Рудени в конце 2021 года на информационном портале Тверской области «Семейный помощник» проведен опрос для совершенствования состава комплекта. Участие в опросе приняли около 38 тысяч человек.

Перечень дополнен новыми изделиями: добавлены комплект постельного белья, пеленальный коврик, термосумка для детского питания, ершик для мытья детских бутылочек, клеенка и пеленка, термометр, расческа и ватные диски. Всего с учетом новых изделий в набор войдет 69 предметов.

В 2022 году предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов. В 2021 году семьи Верхневолжья получили 9347 подарков для новорожденных.

Министерством труда и социальной защиты РФ был проведен анализ реализации данной меры поддержки в регионах страны. Верхневолжье вошло в число регионов, где «Подарок новорожденному» включает наибольшее число предметов, вручается бессрочно и предоставляется всем семьям вне зависимости от уровня дохода.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, также подарочные наборы можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства.

Родителям Верхневолжья сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер.

Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется комплекс мер поддержки больших семей. Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля. Из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога.

С 2022 года дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются школьной формой (ранее с 1 по 5 классы). Также с этого года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области