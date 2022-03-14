На заседании регионального Правительства обсудят итоги реализации в Тверской области национальных проектов

Итоги реализации национальных проектов в Тверской области в 2021 году и задачах на 2022 год рассмотрят 15 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В Тверской области реализуется 11 национальных проектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, культуры, туризма, жилья и городской среды, экологии, дорожного строительства, развития малого и среднего бизнеса, производительности труда, цифровой экономики.

Также на заседании Правительства рассмотрят ряд вопросов по обеспечению комплексного развития территорий Тверской области и проект межведомственной региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области