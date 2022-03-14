В Твери пройдет молодежный кинофестиваль, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

16 марта в ДК «Пролетарка» пройдет молодежный кинофестиваль школьного творчества, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в нем примут ребята из тверских школ №4, №34 и №47, гимназии №12, школы №10 Вышнего Волочка, а также воспитанники Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского.

«Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал», –считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники создали цикл короткометражных документальных фильмов о тверских защитниках Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн и подготовили тематическую музыкальную программу, посвященную Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев тверской земли. Прежде всего, это один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, погибший и похороненный в Севастополе.

12 улиц, набережных и площадей города названы в честь тверских воинов – адмиралов, генералов, офицеров и рядовых – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников, увековечивающих память о знаменитых уроженцах Верхневолжья. Два учебных заведения города носят имена тверских героев. Это школа №26 им. Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж им. Петра Менькова – тверского дворянина, генерала, участника Крымской войны.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.



Пресс-служба Правительства Тверской области