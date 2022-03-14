«Торжокские золотошвеи» приняли участие в выставке «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2022» в Москве

В ЦВК «Экспоцентр» в Москве прошла XXXI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2022», которая является единственным выставочным проектом России, где представлен практически весь спектр народного искусства страны. В этом году участниками стали свыше 700 организаций промыслов и ремесел, индивидуально работающих художников и мастеров из 55 регионов России.

Возрождать и развивать народные промыслы – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным.

«Поддержка традиционных народных ремесел связана с развитием туризма в нашем регионе. Это дает стимул для среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Верхневолжье на выставке представили «Торжокские золотошвеи», которые являются постоянным участником выставки. Экспозиция содержала большой ассортимент традиционной сувенирной продукции, высокохудожественные работы, а также коллекции аксессуаров и льняной одежды.

Благодаря подобным мероприятиям многие посетители выставки затем приезжают в Торжок для посещения культурных центров, созданных «Торжокскими золотошвеями». Они посещают экскурсии в Музее «Золотного шитья», в «Доме Пояса», в парке «Любви и верности», из которого открывается панорама исторический центр Торжка с рекой Тверца и в большой придорожный комплекс Музей-терем «Птицы счастья» на 255 километре трассы Москва – Санкт-Петербург.

Пресс-служба Правительства Тверской области