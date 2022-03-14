14 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Одним из вопросов совещания стало оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - считает Игорь Руденя.

Принято решение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса. Гуманитарный груз традиционно будет включать продовольственные и непродовольственные товары.

Ранее Тверская область отправила три партии грузов в Донецкую и Луганскую народные республики общим объемом свыше 30 тонн.

В гуманитарный груз входят продукты: питьевая вода, овощи, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.

Также на совещании обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти.

Рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам содержания и ремонта дорог, оказания медицинской помощи, обеспечения выплат семьям с детьми и «детям войны», проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях региона.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.



Пресс-служба Правительства Тверской области