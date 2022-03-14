Губернатор Игорь Руденя поздравил с днем рождения фронтовика Сергея Васильевича Колесникова, которому исполнилось 104 года

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14 марта 104 года исполнилось жителю поселка Эммаусс Сергею Васильевичу Колесникову. С днем рождения Сергея Васильевича поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Ваш вклад в Великую Победу, достойно пройденный трудовой путь, верность долгу – пример для новых поколений граждан нашей страны. Благодарю Вас за все, что было сделано Вами на благо Отчизны», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.
Сергей Васильевич участвовал в Тульской оборонительной операции, был наводчиком. В 1942 году, в период ожесточенных боев подо Ржевом, Сергея Васильевича перебросили на тяжелую артиллерию.
В конце 1943 года Сергей Васильевич Колесников был тяжело ранен, домой вернулся в 1946 году. После войны трудовую деятельность продолжил в лесном хозяйстве.
Фронтовик награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими наградами.
Пресс-служба Правительства Тверской области