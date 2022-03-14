СПЕЦОПЕРАЦИЯ. НУЖНА ЛИ ОНА НАМ?

Павел МАКАРОВ,

Председатель молодежного совета при Главе Конаковского района.

Наверное, это самый популярный вопрос, который задаёт себе каждый житель нашей страны. Многие сегодня рассуждают над тем, что, предшествующие спецоперации действия правительства Украины - это дела украинцев. Когда я слышу подобное, мне сразу вспоминается притча про мышь и мышеловку:

Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: "Мышеловка - это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!" Чуть позже в мышеловку попалась змея - и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. Все это время, мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют!

Мораль: если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит Вас по голове. Всегда нужно думать наперёд.