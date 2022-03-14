Школьники Верхневолжья вошли в число победителей всероссийского конкурса по космической тематике

Школьники из Тверской области вошли в число победителей Всероссийского проекта «Space П. Открытый космос 2.0.». Конкурс проводился Российским движением школьников.

Победу Верхневолжью обеспечили учащиеся средней общеобразовательной школы №5 города Кашина – Егор Панов, Елизавета Миронова, Екатерина Родинченко. Руководителем команды стала учитель английского языка, куратор РДШ Александра Шнибина.

Во время работы над конкурсным заданием, школьники изучали космос и разбирались с новейшими космическими технологиями, изготавливали 3D модели космического корабля.

Пресс-служба Правительства Тверской области