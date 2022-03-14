«Транспорт Верхневолжья» перевез порядка 30 тысяч пассажиров в Конаковском районе за неделю

За неделю с момента запуска новой транспортной модели в Конаковском районе автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли порядка 30 тысяч человек.

Новая модель пассажирских перевозок была запущена в Конаковском районе 3 марта 2022 года. В 2020-ом Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сейчас «Транспорт Верхневолжья» работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах.

«Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе, – отмечает Губернатор Игорь Руденя. –Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг».

Самыми популярными маршрутами в Конаковском районе стали №303 «Улица Калинина – Изоплит – Озерки», №1 «Улица Гагарина – Сырзавод – Улица Гагарина», №12 «Улица Гагарина – улица Гоголя – Улица Гагарина».

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется безналичная оплата проезда. Так, порядка 55% поездок были оплачены этим способом.

Всего в муниципалитете функционируют 34 маршрута – 11 городских и 23 пригородных. На линиях работают современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, полностью приспособленные для маломобильных граждан. Они оснащены валидаторами, это позволяет оплачивать проезд безналичным способом. Автобусы также оборудованы системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами, системами мониторинга пассажиропотока и климат-контроля.

В поселке Редкино курсируют современные низкопольные автобусы малого класса «ГАЗель City». Автобусы отличаются высоким и просторным салоном, максимальным уровнем остекления, широкой двойной дверью и удобным проходом между рядами сидений. Они полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Оплатить проезд в общественном транспорте в Конаковском районе можно с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», социальной карты жителя Тверской области, за наличный расчет.

Со списком маршрутов и расписанием можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области. По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области