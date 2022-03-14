Аграрии Тверской области готовят технику к началу весенних полевых работ

Аграрии Верхневолжья активно готовятся к началу весенних полевых работ. Механизаторы проводят диагностику и ремонт сельскохозяйственной техники. Им предстоит вывести на поля более 2000 тракторов, 574 культиваторов, около 1400 единиц прицепной техники. В настоящее время готовность техники составляет более 81 %.

Для своевременного и качественного выполнения работ сельхозтоваропроизводители ежегодно обновляют парк техники. Большая ее часть приобретается благодаря мерам государственной поддержки.

«Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. Важно также обеспечить наших производителей семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями. При необходимости – оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов», – отметил Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где рассматривался вопрос по подготовке к проведению сезонных сельскохозяйственных работ в 2022 году.

В 2021 году при господдержке аграриями региона было приобретено 200 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 24 трактора, 48 единиц почвообрабатывающей техники, 3 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна.

Особое внимание уделено льняной отрасли. Предусмотрено возмещение затрат за приобретенную машиностроительную продукцию до 80 %. В прошлом году было приобретено 11 единиц специализированной льняной техники.

Господдержкой в 2021 году воспользовался 31 сельхозтоваропроизводитель. Общий объем возмещения части затрат за приобретение машиностроительной продукции составил 73,4 млн рублей.

Модернизации в сельском хозяйстве способствуют и программы льготного лизинга, которые реализуются Росагролизингом. В 2021-ом этот инструмент позволил тверским аграриям на выгодных условиях приобрести 23 единицы машиностроительной продукции.

В 2022 году общий объём запланированной господдержки на проведение весенних полевых работ равен 293,2 млн. рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

Весенняя кампания стартует в Тверской области во второй половине апреля. Первые работы начнутся в Старицком, Ржевском, Зубцовском и Бельском районах, Оленинском муниципальном округе.

В этом году площадь посевных площадей Верхневолжья по планам вырастет до 486,6 тыс. га. В 2022-ом предполагается ввести 8,9 тыс. га пашни. Преимущественно в регионе сеют зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, овощи и технические культуры. Под урожай текущего года было посеяно 18,6 тыс. га озимых – на 8 тыс. га больше, чем в предыдущем году: это рожь, пшеница и тритикале.

Благодаря увеличению объемов пашни планируется рост объемов производства в агропромышленном комплексе. Заявлено увеличение сбора зерновых, рост производства картофеля, овощей открытого грунта, масличных культур.

Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.

В этом году будет продолжено приобретение агротехники при государственной поддержке и через Росагролизинг.

Пресс-служба Правительства Тверской области