В областной библиотеке им. А.М. Горького откроется экспозиция, посвященная озерам и рекам Верхневолжья

7 апреля в Зале искусств библиотеки им. А.М. Горького состоится открытие художественной выставки «Голубые зеркала Тверского края». Ее главная тема– живописные озёра и реки Верхневолжья.

На территории Тверской области расположено более 800 рек и свыше 1700 озер. Красота тверских мест вдохновляла известных русских художников – И. Левитана, И. Репина, А. Куинджи, И. Бродского, В. Серова,

П. Чистякова, Н. Богданова-Бельского, В. Бялыницкого-Бируля, А.Степанова, А. Моравова, С. Жуковского. Их произведения стали символами русского реалистического искусства, традиции которого сохраняются и продолжают развиваться в Тверской области.

В экспозицию войдут пейзажи участников студии изобразительного искусства «Мастер» города Удомли, с 2008 года носящей звание «Народный самодеятельный коллектив».

Педагоги студии занимаются с воспитанниками, среди которых есть и младшие школьники, только пробующие себя в живописи, и ребята старшего возраста, готовящиеся поступать в художественные вузы, а также сотрудники местных предприятий, жители старшего возраста.

Справки о мероприятии по телефону: 8(4822) 34-95-59.



Пресс-служба Правительства Тверской области