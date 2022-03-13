Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 105 280 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 678 680 человек, в том числе за сутки – 185 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 822 215, в том числе за последние сутки их проведено 2123.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 152 964 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 641 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 062
Конаковский район 11 827
Ржев 8253
Калининский район 6525
Вышневолоцкий городской округ 5955
Торжок 5132
Кимры 4662
Бежецкий район 3812
Бологовский район 3600
Кашинский городской округ 3517
Осташковский городской округ 3259
Калязинский район 3067
Старицкий район 3010
Лихославльский район 2834
Максатихинский район 2289
Нелидовский городской округ 2765
Западнодвинский муниципальный округ 2160
Торопецкий район 2029
Торжокский район 1819
Весьегонский муниципальный округ 1770
Зубцовский район 1723
Рамешковский район 1698
Оленинский муниципальный округ 1683
Кувшиновский район 1635
Селижаровский муниципальный округ 1346
Андреапольский муниципальный округ 1276
Спировский район 1219
Ржевский район 1195
Краснохолмский муниципальный округ 1124
Кесовогорский район 1027
Сонковский район 1009
Кимрский район 981
ЗАТО Озёрный 958
Пеновский муниципальный округ 907
Фировский район 855
Сандовский муниципальный округ 707
Бельский район 700
Молоковский район 526
Жарковский район 523
Лесной муниципальный округ 491
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области