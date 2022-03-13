Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 105 280 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 678 680 человек, в том числе за сутки – 185 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 822 215, в том числе за последние сутки их проведено 2123.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 152 964 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 641 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 062

Конаковский район 11 827

Ржев 8253

Калининский район 6525

Вышневолоцкий городской округ 5955

Торжок 5132

Кимры 4662

Бежецкий район 3812

Бологовский район 3600

Кашинский городской округ 3517

Осташковский городской округ 3259

Калязинский район 3067

Старицкий район 3010

Лихославльский район 2834

Максатихинский район 2289

Нелидовский городской округ 2765

Западнодвинский муниципальный округ 2160

Торопецкий район 2029

Торжокский район 1819

Весьегонский муниципальный округ 1770

Зубцовский район 1723

Рамешковский район 1698

Оленинский муниципальный округ 1683

Кувшиновский район 1635

Селижаровский муниципальный округ 1346

Андреапольский муниципальный округ 1276

Спировский район 1219

Ржевский район 1195

Краснохолмский муниципальный округ 1124

Кесовогорский район 1027

Сонковский район 1009

Кимрский район 981

ЗАТО Озёрный 958

Пеновский муниципальный округ 907

Фировский район 855

Сандовский муниципальный округ 707

Бельский район 700

Молоковский район 526

Жарковский район 523

Лесной муниципальный округ 491

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области