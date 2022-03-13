ПОДДЕРЖИМ НАШИХ

Татьяна Писаренко, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района:

- Солидарна с решением нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции России на территории Украины. Как и все россияне, как все российские матери, я с тревогой наблюдаю за происходящими событиями. В условиях информационного противоборства, когда интернет пестрит от разного рода информации, в первую очередь необходимо соблюдать спокойствие. Наших ребят, которые сейчас на Украине в районе спецоперации – поддерживаем, верим в них и молимся за них, как все матери.