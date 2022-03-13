Уникальные материалы археологических раскопок, проведенных на Соборной площади Твери, представлены на выставке «Дом святого Спаса»

В Тверской областной картинной галерее продолжает работу выставка «Дом святого Спаса», посвящённая истории кафедрального Спасо-Преображенского собора. Посетители могут увидеть уникальные, редко экспонируемые фондовые предметы: иконы, портреты, Евангелие, объекты церковно-прикладного искусства.

В экспозиции впервые представлены материалы археологических раскопок, проведённых на Соборной площади Твери с 2012 по 2014 года экспедицией Института археологии РАН совместно с тверскими археологами.

В выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца также открыта выставка «… в преКРАСНОМ…», где представлена живопись, графика и мозаика одного из самых ярких живописцев и графиков Твери, члена Союза художников России Константина Фёдорова.

Еще одна выставка, которая продолжает работу в областной галерее – «Художник. Жизнь в музее». Предметом выставки выступает творчество художника, показанное через вечные сюжеты: личность творца, профессия, ближайшее окружение. Собрание галереи позволяет проследить развитие этой темы с XVIII века. Посетители смогут увидеть художника в процессе создания картины, атрибуты его труда и мастерскую. Этот сюжет открыл в тверском искусстве Н.Я. Колокольников-Воронин в 1820-х годах. Тему на выставке продолжают работы В.Е. Маковского, Н.Я. Симонович-Ефимовой, Н.И. Андронова, В.А. Серова, Н.Л. Цикулиной, В.Б. Эльконина.

Выставка «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация» открыта в Тверском краеведческом музее. Она посвящена 80-летию освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Исторические события на выставке показаны, прежде всего, через предметы изобразительного искусства, скульптуру и фотографии.

На выставке можно увидеть личные вещи Ивана Степановича Конева – командующего войсками Калининского фронта, в последующем Маршала Советского Союза; Павла Алексеевича Ротмистрова – командира 8-ой танковой бригады, участвовавшей в обороне города, в последующем Главного маршала бронетанковых войск; Бориса Николаевича Полевого – корреспондента областной газеты «Пролетарская правда», в последующем известного писателя и других участников боев за Калинин.

Пресс-служба Правительства Тверской области