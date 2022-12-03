В Тверской области прошли автопробеги в поддержку специальной военной операции на Украине

12 марта в городах Тверской области прошли автопробеги в поддержку российских военнослужащих и военной специальной операции на Украине. Акция состоялась в Твери, Весьегонске, Торжке и Торжокском районе.

Так, в Торжке и Торжокском районе участниками автопробега стали представители авто и мотоклубов региона, общественной организации «Союз десантников».

Автопробег стартовал с четырёх точек – памятных мест Торжка и Торжокского района.

Перед его началом участники возложили цветы к Мемориалу памяти павших воинов в поселке Мирный, братским захоронения в деревнях Прутня и Грузины, а также на воинском кладбище в Торжке. Затем четыре колонны отправились в путь.

Финишировали они в районном центре на площади 9 января. Участники акции из автомобилей сформировали букву «Z». Сегодня этот символ используют в поддержку государственной политики России и российских войск, которые проводят спецоперацию на Украине.