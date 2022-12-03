Тверская область направила ещё один гуманитарный груз для жителей Донбасса

12 марта из Твери отправлен ещё один груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - считает глава региона.

Отправка всех грузов организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. В формировании грузов принимают участие все муниципальные образования Верхневолжья.

В этот раз в состав груза вошли овощи (10 тонн), питьевая вода (2 тонны), а также 4500 пар обуви для взрослых и детей. Помощь оказали аграрии Калининского района и Лихославльского муниципального округа, а также предприятие Твери.

«Мы работаем в Твери уже около 20 лет, на предприятии трудится свыше 350 сотрудников, в основном это женщины, у которых тоже есть дети. Отправляем на Донбасс обувь, в том числе детскую, и надеемся, что это будет не последний гуманитарный груз с нашей продукцией», - отметил исполнительный директор ООО «Стептрейд» Дмитрий Лаврин.

Первый гуманитарный груз из Твери отправлен на Донбасс 7 марта – более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. 9 марта был сформирован и отправлен второй груз - 7,5 тонн различных продуктов и товаров.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области