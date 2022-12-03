ПОМОЖЕМ ВСЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ

Марина МАМАТКАЗИНА, директор Конаковского центра занятости, депутат Собрания депутатов Конаковского района:



Необходимость проводимой нашей страной спецоперация на Украине продиктована только гуманитарными соображениям, поскольку восемь лет граждане Донецкой и Луганской народных республик подвергались геноциду со стороны Украины. И наш долг – не оставаться в стороне, а оказать всю возможную помощь братскому народу Донбасса.

Центр занятости населения Конаковского района всегда готов оказать содействие в поиске подходящей работы гражданам, прибывающим в Конаковский район. Центр занятости работает в обычном режиме. В базе центра имеется 886 вакансий, из них 635 – по рабочим профессиям. Мы готовы поддержать всех приехавших к нам.