Тверской театр драмы приглашает на премьерные показы спектакля «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира

Тверской академический театр драмы приглашает жителей и гостей областной столицы на премьеру спектакля «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира в постановке Геннадия Шапошникова. Ближайшие спектакли – 12 и 13 марта в 17.00.

Последняя премьерная постановка в Тверском театре драмы по этой пьесе состоялась 18 лет назад. В 2022 году на сцене театра спектакль поставлен главным режиссером «Театра на Покровке» и Ростовского академического театра драмы имени М. Горького Геннадием Шапошниковым и заслуженным художником РФ Виктором Герасименко.

В выходные дни тверской ТЮЗ порадует зрителей постановками по двум сказкам. 12 марта – по произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», а 13 марта – по мотивам сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».

В Театре кукол 12 марта пройдет показ сказки «Машенька и Медведь», а 13 марта – сказочной истории по мотивам произведения Алексея Толстого «Приключения Буратино».

В Кимрском театре драмы и комедии 12 марта покажут спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Отелло». В воскресенье гостям и жителям города на сцене театра представят сразу две постановки – детский спектакль «Король Вруляля» и комедию для взрослых «Семейный портрет с посторонним».

Вышневолоцкий областной драматический театр 13 марта приглашает на постановку по мотивам сказки Григория Остера «Клочки по закоулочкам».

Пресс-служба Правительства Тверской области