В Тверской области отменяются установленные ранее антиковидные ограничения

11 марта на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации рассмотрен вопрос об отмене ограничений, которые были установлены ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отменяются все ограничения за исключением обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания в медицинских организациях, запрета на работу кальянных и иных случаев, предусмотренных федеральным законодательством и решениями Главного санитарного врача РФ.

Всем хозяйствующим субъектам рекомендовано соблюдать меры профилактики распространения коронавирусой инфекции по дезинфекции помещений.

Пресс-служба Правительства Тверской области