Пять поликлиник Тверcкой области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 вернулись к стандартному режиму работы

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С 11 марта в Твери в связи со снижением заболеваемости COVID-19 свернута работа пяти центров амбулаторной помощи (ЦАПов) для взрослого и детского населения. Поликлиники, в которых они были расположены, в стандартном режиме продолжат вести амбулаторный прием прикрепленного к ним населения.
К работе в прежнем режиме возвращаются поликлиника №3 городской больницы №7; поликлиника №1 больницы скорой медпомощи; поликлиника № 1 детской горбольницы № 2; поликлиника №2 детской горбольницы № 3 и детская поликлиника №1 горбольницы №6.
Решение о возобновлении амбулаторного приема в пяти поликлиниках Твери принято в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка на территории региона становится более благоприятной.
Еще 12 ЦАПов, действующих в регионе с января 2021 года, продолжат свою работу ежедневно с 08.00 до 20.00. Центры были открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени для оперативного оказания медицинской помощи жителям региона с симптомами коронавирусной инфекции. В период роста заболеваемости была обеспечена круглосуточная работа дежурного ЦАПа.
Всего с момента открытия центров зарегистрировано более 200 тысяч обращений, из которых почти 16 тысяч – дети.
Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Обратившись на «горячую линию», жители региона могут также получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.
Пресс-служба Правительства Тверской области