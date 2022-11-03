Медики призывают жителей Тверской области продолжить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции

Медики Тверской области призывают жителей Верхневолжья продолжить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего с начала кампании прививку сделали 677 873 человека.

«Сейчас заболеваемость коронавирусом идет на спад благодаря тому, что уровень популяционного иммунитета достаточно высок за счет числа привитых и переболевших. Но нужно учитывать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется только на протяжении 6 месяцев. Поэтому необходимо пройти ревакцинацию», – отмечает главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский.

Как подчеркнул эксперт, если жители области, увидев спад заболеваемости, не продолжат вакцинироваться и ревакцинироваться, то через полгода возможен очередной всплеск инфекции из-за утраты иммунитета.

«Последний подъем заболеваемости показал, что 90% из тех, кто все-таки заболел, перенесли коронавирус в легкой форме и лечились на дому. Раньше этот показатель составлял от 40% до 60%», – также отметил Александр Раздорский.

Боле 253 тысяч из тех, кто привился от коронавируса – жители старше 60 лет. Специалисты считают вакцинацию для людей в возрасте от 60-ти обязательной, поскольку они находятся в группе риска и у них чаще всего фиксируется тяжелое течение болезни. Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают работу в будни и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Тверской области также продолжается вакцинация детей от 12 лет. На данный момент прививку сделали 555 подростков. В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области