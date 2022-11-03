Александр Иванников: «Призываю молодых людей тщательно отфильтровывать информацию»

Член Тверского регионального отделения Российского союза молодых ученых, проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета Александр Иванников подчеркивает необходимость ограждения молодежи от фейковой информации о действиях Вооруженных Сил России в ходе спецоперации на территории Украины.

«В настоящее время в Интернете множество недостоверных фактов о ситуации на Украине. Количество информационных потоков ежедневно растёт, сохранить спокойствие в данной ситуации становится всё сложнее. Сильное психологическое воздействие, в первую очередь, оказывается на молодежь, так как именно они большую часть времени проводят в социальных сетях, Telegram-каналах и попросту не всегда могут справиться с таким количеством негативного контента. Призываю молодых людей тщательно отфильтровывать информацию, не верить фейкам о спецоперации на Украине и следить за новостями по наиболее острым социально-экономическим вопросам на официальном сайте «Объясняем. РФ», – рекомендует Александр Иванников.