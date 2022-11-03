Тверская область представит новые туристические продукты на выставке в Москве

С 15 по 17 марта в Москве пройдет крупнейшая туристическая выставка MITT, которая является ведущей площадкой презентации возможностей в сфере туризма. На выставке будет развернут стенд Тверской области. Регион представит пакет мер поддержки туристического бизнеса, подпишет ряд отраслевых соглашений.

В Тверской области в условиях санкционных ограничений по поручению Губернатора Игоря Рудени принят региональный пакет мер поддержки в экономике. Особое внимание уделено представителям туриндустрии.

«Среди мер – специальные кредиты для туристического бизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей», – прокомментировал решения журналистам Игорь Руденя.

В фокусе этого года на выставке – российский турист в современных реалиях. В рамках деловой программы представители отрасли и ведущие аналитики обсудят, как изменился социально-экономический профиль путешествующих россиян, какие туристические направления и продукты будут пользоваться наибольшим спросом.

Участники MITT в канун высокого туристического сезона продемонстрируют пакетные продукты от туроператоров, маршруты для самостоятельных поездок.

В этом году Тверская область максимально расширила тематику и формат стенда, чтобы представить программы и предложения туроператоров, экскурсоводов, музеев, отелей и кемпингов, презентовать программы по гастрономическому, детскому и экотуризму. Стенд оформлен работами тверской художницы Дины Вальберг, которые вошли в «Событийный календарь» Тверской области в 2022 году.

Отдельно на площадке региона будет представлен маршрут «Государева дорога», в развитии которого принимают участие четыре территории: Тверская, Московская, Новгородская и Ленинградская области. Цель проекта – объединить ресурсы регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Санкт-Петербурга в Москву. Маршрут включает более 100 объектов показа.

В состав делегации Тверской области войдут специалисты Минтуризма региона, более 70 представителей турбизнеса из 10 муниципалитетов: Твери и Торжка, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калязинского, Калининского, Кимрского, Конаковского, Лихославльского, Торопецкого округов и районов.

Представители Верхневолжья проведут ряд деловых переговоров по развитию межрегиональных маршрутов. С Ярославской областью обсудят проведение информационного тура по маршруту «Верхняя Волга», с Московской областью – подготовку к подаче заявки для получения статуса брендового маршрута направления «Кимры-Дубна».

Также готовится к подписанию соглашение по проекту «Атлас водных путей России», связанному с продвижением тверского турпродукта, проведением маркетинговых мероприятий, участием Тверской области в специализированных выставках по развитию водного туризма.

Результатом соглашения с «Ассоциацией самых красивых деревень и городков России», которая уже успешно ведет работу на территории региона – в Старицком районе и Вышневолоцком городском округе – должно стать включение в перечень Ассоциации новых локаций Тверской области.

На туристическом форуме запланированы переговоры делегации Верхневолжья с представителями турбизнеса и сети отелей.

Пресс-служба Правительства Тверской области