Александр Бутузов: «Мы разъяснили студентам, как реагировать на фейки о спецоперации»

Руководитель Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов отметил, что со студентами вуза проведены встречи, в ходе которых были разъяснены актуальные вопросы информационной безопасности, связанные с новостным потоком о спецоперации на Украине.

«В этой тревожной ситуации все мы видим, как обострилась борьба на идеологическом фронте. Так называемый коллективный Запад наносит информационные удары по мирным гражданам России. В таких условиях надо пользоваться только проверенными источниками информации, не доверять фейкам, откровенной лжи, которыми на нас пытаются воздействовать с целью нагнетания необоснованной паники. Мы, конечно, провели со студентами встречи, где разъяснили, как реагировать на фейки о спецоперации, а также обсудили вопросы, связанные с персональной ответственностью за участие или призыв к участию в незаконных акциях, за распространение ложных сведений о спецоперации», – сказал Александр Бутузов.