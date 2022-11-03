Губернатор Игорь Руденя посетил площадку строительства Западного моста в Твери

11 марта Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по строительству Западного моста в Твери. На площадке, в частности, приступили к формированию конструктива объекта – ведется сварка первого из 192 каркасов свай, которые лягут в основание моста.

На площадке также идет бурение скважин и установка шпунтов для берегоукрепления. Завершается отсыпка дорожного полотна под подъездные пути к объекту. На площадке задействовано 20 единиц техники, включая буровую установку.

После завершения этого этапа работ начнется заливка оснований под опоры моста. Всего на объекте будет использовано 10 тыс. тонн металлоконструкций, 500 тыс. кубических метров песка и 16 тыс. кубических метров бетона.

«Строительство Западного моста идет в четком соответствии с графиком. Завершить работы планируется в конце 2025 года. Очень важно, что не допущено никаких остановок в проводимых работах, в поставках материалов. Мы видим высокую активность на стройке. Сейчас устанавливается шпунт, чтобы бурить и погружать первые сваи на второй опоре. Начало этих работ планируется завтра. Практически сформированы подъездные пути. Хочу отметить – в период санкционных ограничений у нас появилось больше возможностей проводить импортозамещение, в том числе на этом объекте», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам осмотра.

Проектом строительства, помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу, предусмотрена реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного в Заволжском районе («Горбатого моста» в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.

В рамках строительства Западного моста также обустроят развязку в районе улицы Фрунзе. Планируется создать здесь современный путепровод, ввод которого будет способствовать снижению напряженности на дорогах в Заволжье, повышению безопасности водителей и пешеходов.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ глава государства поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области, имеющим большой опыт строительства крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе в городе Сочи и в Крыму. В январе компания приступила к практической реализации проекта.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки, Губернатор озвучил еще одну важную тему. Игорь Руденя заявил о снятии антиковидных ограничений в регионе. Вопрос обсуждался накануне, 10 марта на оперативном совещании после заседания Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области