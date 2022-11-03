В Ржеве пройдет муниципальный отборочный этап танцевального конкурса имени Татьяны Устиновой

12 марта во Дворце культуры Ржева пройдет третий отборочный этап XVIII открытого областного конкурса русского народного танца им. Т.А. Устиновой. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России.

Конкурс проводит Тверской областной Дом народного творчества. Масштабное культурное событие проходит в память о наследии великого русского балетмейстера Татьяны Алексеевны Устиновой – уроженки тверской земли и почетного гражданина Твери, народной артистки СССР, Лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, профессора, главного балетмейстера Государственного Академического Русского народного хора им. М. Пятницкого.

«Мы гордимся вкладом тех, кто родился, работал и работает в Верхневолжье, в историю отечественной литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, градостроительства, театрального и музыкального искусства.

Сегодня важно сохранить и продолжить эти традиции, обеспечить воспитание подрастающего поколения на основе наших духовно-нравственных исконных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в отборе смогут участники из 14 муниципалитетов – Твери, Ржевского, Зубцовского, Конаковского, Нелидовского, Селижаровского, Оленинского, Жарковского, Бельского, Андреапольского, Западнодвинского, Торопецкого, Пеновского, Старицкого округов и районов.

Танцевальные коллективы представляют свои программы в двух возрастных категориях (до 14 лет, от 15 лет) и трёх номинациях - сценический русский народный танец, стилизованный русский народный танец, русский народный танец малой формы (солисты, ансамбли до 5 человек).

Завершающий межмуниципальный отборочный тур состоится 26 марта в Вышневолоцком городском округе. Ранее этапы прошли в Твери и Кашинском городском округе.

Финал XVIII открытого областного конкурса русского народного танца

им. Т.А. Устиновой будет проходить 16-17 апреля в Твери, где встретятся лучшие хореографические коллективы.

В состав жюри конкурса входят ведущие мастера русского народного танца, квалифицированные и авторитетные деятели хореографического искусства, известные хореографы и балетмейстеры-руководители танцевальных коллективов Тверской области и России.

Многие годы конкурс объединяет хореографические коллективы из Тверской области и других регионов России. Он способствует сохранению и развитию уникального богатства русской танцевальной культуры, региональных особенностей русского хореографического искусства, совершенствованию народного танца.

Пресс-служба Правительства Тверской области