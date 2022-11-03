Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 марта 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 435 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 103 290 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 677 873 человека, в том числе за сутки – 605 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 818 268, в том числе за последние сутки их проведено 3221.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 152 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 623 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 52 811
Конаковский район 11 807
Ржев 8223
Калининский район 6490
Вышневолоцкий городской округ 5902
Торжок 5105
Кимры 4639
Бежецкий район 3769
Бологовский район 3583
Кашинский городской округ 3505
Осташковский городской округ 3235
Калязинский район 3059
Старицкий район 2991
Лихославльский район 2825
Максатихинский район 2283
Нелидовский городской округ 2736
Западнодвинский муниципальный округ 2153
Торопецкий район 2024
Торжокский район 1811
Весьегонский муниципальный округ 1763
Зубцовский район 1716
Рамешковский район 1686
Оленинский муниципальный округ 1676
Кувшиновский район 1625
Селижаровский муниципальный округ 1332
Андреапольский муниципальный округ 1273
Спировский район 1213
Ржевский район 1191
Краснохолмский муниципальный округ 1119
Кесовогорский район 1021
Сонковский район 1002
Кимрский район 978
ЗАТО Озёрный 955
Пеновский муниципальный округ 903
Фировский район 849
Сандовский муниципальный округ 704
Бельский район 697
Жарковский район 522
Молоковский район 518
Лесной муниципальный округ 484
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области