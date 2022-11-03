Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 435 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 103 290 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 677 873 человека, в том числе за сутки – 605 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 818 268, в том числе за последние сутки их проведено 3221.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 152 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 623 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 52 811

Конаковский район 11 807

Ржев 8223

Калининский район 6490

Вышневолоцкий городской округ 5902

Торжок 5105

Кимры 4639

Бежецкий район 3769

Бологовский район 3583

Кашинский городской округ 3505

Осташковский городской округ 3235

Калязинский район 3059

Старицкий район 2991

Лихославльский район 2825

Максатихинский район 2283

Нелидовский городской округ 2736

Западнодвинский муниципальный округ 2153

Торопецкий район 2024

Торжокский район 1811

Весьегонский муниципальный округ 1763

Зубцовский район 1716

Рамешковский район 1686

Оленинский муниципальный округ 1676

Кувшиновский район 1625

Селижаровский муниципальный округ 1332

Андреапольский муниципальный округ 1273

Спировский район 1213

Ржевский район 1191

Краснохолмский муниципальный округ 1119

Кесовогорский район 1021

Сонковский район 1002

Кимрский район 978

ЗАТО Озёрный 955

Пеновский муниципальный округ 903

Фировский район 849

Сандовский муниципальный округ 704

Бельский район 697

Жарковский район 522

Молоковский район 518

Лесной муниципальный округ 484

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области