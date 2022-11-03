«ТРАНСПОРТ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» ПРИШЕЛ В РАЙОН

Свершилось! С 3 марта на территории Конаковского района начала работу новая модель пассажирских перевозок.



К этому готовились, этого ждали. На протяжении всего последнего месяца «Заря» писала о том, какие разработаны маршруты, какие будут действовать тарифы, как оформить социальную транспортную карту, как оплачивать проезд. Также мы опубликовали расписание движения автобусов и будем делать это и дальше, поскольку оно, скорее всего, будет корректироваться.

Новая модель пассажирских перевозок обеспечивает как внутригородские перевозки в г. Конаково и поселке Редкино, так и работу на пригородных маршрутах. Всего в нашем муниципалитете функционируют 34 маршрута – 11 городских и 23 пригородных. Единое оформление, система ГЛОНАСС, климат-контроль, безналичная оплата проезда, адаптация для маломобильных граждан - все это является преимуществом данной модели транспорта.

Ранним утром 3 марта на восьми автобусных остановках г. Конаково силами волонтеров из центра молодежной политики «Иволга» проводилась информационная акция. Молодые люди раздавали флажки и воздушные шары с символикой «Транспорт Верхневолжья», а также информационные листовки, в которых указаны новые маршруты, тарифы, способы оплаты и контактная информация перевозчика.

Подробнее обо всем этом читайте в рубрике «Местная власть» на 3-й странице «Зари».

Также, поскольку большая часть наших читателей проживает в г. Конаково, мы повторяем на 14-й странице газеты расписание автобусов по городу с последними изменениями. Источник: министерство транспорта Тверской области.