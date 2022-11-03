ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НАГРАДЫ - ЖЕНЩИНАМ

Губернатор Игорь Руденя в преддверии Международного женского дня вручил награды жительницам Верхневолжья. Среди награжденных – жительница д. Вахонино Конаковского района Светлана Гусева. Глава региона вручил ей знак «Слава матери».

Почетный знак Тверской области «Слава матери» Игорь Руденя вручил жительнице деревни Вахонино Конаковского района Светлане Гусевой, воспитывающей пятерых детей.

«Большая семья – это не сложно, любые проблемы решаются сообща. И, конечно, мы ощущаем помощь со стороны государства. Отличная идея - предоставление школьной формы», - отметила Светлана Гусева.

5 марта губернатор Игорь Руденя вручил жительницам Верхневолжья государственные и региональные награды. Глава региона подчеркнул: в нашей стране этот день – символ весны и красоты.

«Для нас, мужчин, этот замечательный праздник служит ещё одной возможностью сказать вам добрые слова за любовь и заботу, теплоту и нежность, которые согревают и поддерживают нас с первых дней и на протяжении всей жизни. Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая и крепкая семья, верность и преданность Отечеству. В воспитании детей, медицине и образовании, в науке и культуре, в промышленности и сельском хозяйстве вы демонстрируете умение всецело отдавать себя любимому делу на благо нашей Родины», - сказал Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена руководитель Кашинского отделения Тверского филиала Страхового акционерного общества «ВСК» Ирина Ершова.

Медали Луки Крымского удостоены врач-кардиолог Областной клинической больницы Евгения Зубрыкина и врач-терапевт Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ксения Котова. В разгар пандемии Евгения Анатольевна перевелась врачом ультразвуковой диагностики в пульмонологическое отделение для лечения больных с коронавирусом. Ксения Константинова принимала активное участие в открытии инфекционного госпиталя на базе ОКЛРЦ и возглавила его.

«Наша главная задача - чтобы пациенты возвращались в свои семьи. И эта награда - не только заслуга всего коллектива, а признание всех работников медицины, которые трудились во благо здоровья нашего населения – начиная от санитарочки, медбрата до административного вектора», - уверена Ксения Котова.

Почетная грамота Министерства культуры РФ вручена председателю Тверского союза литераторов Марине Батасовой.

Звание «Почётный журналист Тверской области» присвоено заместителю главного редактора газеты «Верхневолжская правда» (Селижаровский муниципальный округ) Надежде Ромашовой, «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» - Елене Виноградовой, преподавателю Детской школы искусств имени В.В. Андреева.

Почетными работниками науки и образования Тверской области стали Елена Кун, заведующая кафедрой русского языка ВАВКО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, а также Ирина Курочкина, преподаватель Тверского суворовского военного училища.

Звания «Почетный работник связи Тверской области» удостоена почтальон Старицкого почтамта Татьяна Смирнова, «Почётный экономист Тверской области» - главный бухгалтер газеты «Старицкий вестник» Ольга Соловьева.

Знак губернатора «Во благо земли тверской» вручен помощнику главы Калязинского района Марине Клементьевой.

Почетными грамотами и благодарностями главы региона отмечен труд представительниц промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, военной службы.

ПОМОЩЬ - ДОНБАССУ

Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

7 марта из Твери состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего от региона направлено более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области.

В гуманитарный груз вошли: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости - средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.

Накануне губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание по оказанию поддержки жителям Донбасса. Игорь Руденя подчеркнул: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР. В области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не прибывали. Более 130 вынужденных переселенцев приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым. Среди них семьи с детьми, граждане пенсионного возраста. Им оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

АКЦИЯ «ZAМИР»

Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции «ZаМир», в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню «Хотят ли русские войны» в знаковом месте для того или иного региона, города.

В Верхневолжье площадкой проведения акции стал ржевский мемориал Советского солдата. Там 5 марта композицию исполнили хоровые коллективы Верхневолжья. Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта «Голос» на Первом канале. В общей сложности событие объединило более 250 человек. Акция завершилась возложением цветов к ржевскому мемориалу Советского солдата.

ПОБЕДА НАТАЛЬИ НЕПРЯЕВОЙ

Губернатор Игорь Руденя поздравил тверскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира.

Президент федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. Она стала первой за 21 год российской лыжницей, одержавшей победу в сезоне. «Большой хрустальный глобус» тверская спортсменка получит, несмотря на пропуск последних нескольких гонок на этапах Кубка мира – для победы ей хватило завоеванных ранее очков. С этим событием Наталью Непряеву поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Это историческое событие для лыжного спорта нашей страны! Впервые за 21 год обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала спортсменка из России. Такой выдающийся результат достигнут благодаря вашему высочайшему спортивному мастерству и настоящему бойцовскому характеру. Вы заслуженно подтвердили лидирующие позиции отечественной лыжной школы на мировой арене», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» определялась в сегодняшнем марафоне классическим стилем в Осло. Ближайшие соперницы Натальи по общему зачету – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг – заняли 9 и 10 места и потеряли шансы на победу.

Заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. Наталья Непряева также является бронзовым призером XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Спортсменка награждена орденом Дружбы и знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Подготовлено по материалам пресс-службы правительства Тверской области.