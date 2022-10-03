В двух колледжах Тверской области укрепят материально-техническую базу

10 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрены вопросы укрепления материально-технической базы колледжей региона, обеспечивающих подготовку специалистов для агропромышленного комплекса и строительной отрасли.

Тверскому технологическому колледжу выделят 6,2 млн рублей областных средств на замену окон в общежитии и на обновление системы пожарной безопасности.

В декабре 2021 года к Губернатору Игорю Рудене на личном приеме граждан с вопросом о замене окон в общежитии Тверского технологического колледжа обратилась мама одного из студентов Марина Синильникова.

Тогда Губернатор подтвердил готовность провести необходимые работы до начала учебного года.

На заседании Бюджетной комиссии Игорь Руденя поставил задачу – все предусмотренные мероприятия завершить к 1 августа 2022 года.

Кроме того, на заседании одобрено выделение областной субсидии в объеме 1,1 млн рублей Калашниковскому колледжу. Учреждению закупят автомобиль для учебного процесса и новую мебель.

Развитию профессионального образования в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Главная задача – готовить в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений.

Напомним, в Тверской области созданы производственно-образовательные кластеры: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластеры по отраслям «Образование» и «Социальная работа», развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

В настоящее время в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области обучается более 25 тысяч человек, реализуется порядка 180 специализаций и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области