Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Тверской области

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, уроженца поселка Максатиха Тверской области Максима Кротова.

«Проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: имя военнослужащего навсегда останется в истории тверского края, в памяти всех нас. Семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Пресс-служба Правительства Тверской области