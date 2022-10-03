Губернатор Игорь Руденя поставил перед главами муниципалитетов задачи по безаварийному прохождению половодья и обеспечению безопасности в пожароопасный период

10 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области в формате селекторного совещания с главами муниципальных образований региона.Также рассмотрена паводковая ситуация в Верхневолжье. Участие в заседании приняли руководители региональных министерств и ведомств, федеральных структур.

«В последние годы в нашем регионе отлажена система противодействия чрезвычайным ситуациям в условиях паводка, отработанно предварительное и раннее информирование населения, проверены технические сооружения. Кроме того, у нас отработанны действия с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы, соседними регионами для скоординированных действий по пропуску весеннего половодья, своевременного регулирования режимов работы водохранилищ», - отметил Игорь Руденя.

Для мониторинга паводковой обстановки действуют 20 гидрологических постов на водных объектах тех районов, где существует рискподтопления населенных пунктов.

На данный момент завершается формирование группировки сил и средств, а также материально-технических ресурсов. Предполагается, что в состав группировки, которая при необходимости будет работать в местах подтоплений, будет включено почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, свыше 120 плавсредств и 12 летательных аппаратов. Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области.

Во всех районах должен быть обеспечен контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода. Игорь Руденя подчеркнул: разрушения дорожного полотна и инженерных сооружений, проходящих под дорогами, недопустимы.

От обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья, регулирования уровня воды в водоёмах во многом будет зависеть пожароопасная обстановка в регионе в весенне-летний период.

На протяжении последних лет в Тверской области сформирована комплексная система подготовки к пожароопасному периоду.

Организован наземный, авиационный и космический мониторинг лесопожарнойобстановки, ведётся обводнение торфяников. За шесть лет на территории региона данная работа была проведена на площади 6,25 тыс. га, предполагается, что в последующие два года обводнение пройдет на 7,5 тыс. га торфяников.

В результате принятого комплекса мер с 2016 года в Верхневолжье сократилось количество лесных и торфяных пожаров, значительно уменьшилось число возгораний из-за палов сухой травы.

В настоящее время в Тверской области формируется необходимая группировка сил и средств. Пожарную безопасность в этом году будут обеспечивать порядка 2000 сотрудников различных ведомств и более 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств: недро- и охотпользователей, а также энергетиков.

«Хочу заверить, что все без исключения муниципальные образования Тверской области готовы к прохождению половодья и обеспечению безопасности в пожароопасный период», – доложил главе региона председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль весь комплекс мероприятий по подготовке к прохождению половодья и по обеспечению безопасности в пожароопасныйпериод– провести опашку населённых пунктов, загородных детских лагерей, прочистку существующих и создание новых минерализированных полос, обеспечить очистку пожарных водоёмов, провести ремонт подъезды к ним и дороги к отдалённым населённым пунктам.

Пресс-служба Правительства Тверской области