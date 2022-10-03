В Тверской области объявлен старт масштабного культурного проекта – фестиваля народного творчества «На просторах Верхневолжья»

13 марта в поселке Сандово Тверской области состоится первый межмуниципальный этап областного фестиваля народного творчества «На просторах Верхневолжья».Этот масштабный проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России. Фестиваль продлится с марта по ноябрь 2022 года.

В отборочном этапе в Сандово примут участие творческие делегации из шести муниципальных образований Тверской области: Весьегонского, Молоковского, Краснохолмского и Сандовского муниципальных округов, Бежецкого и Максатихинского районов.

На площадке местного дома культуры будут представлены конкурсные программы по теме «Культурное наследие народов России». Коллективы представят лучшие образцы традиционного и современного народного творчества, раскрывающие уникальность каждой территории.



Пресс-служба Правительства Тверской области