В Тверской области принят первый региональный пакет мер по поддержке предпринимательской деятельности

План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден 10 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 млрд рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний, турбизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей, – прокомментировал решения журналистам Игорь Руденя. – У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик».

Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации.

Региональный план сформирован с учетом предложений бизнес-сообщества по итогам встречи Игоря Рудени с предпринимателями 2 марта 2022 года. В числе основных инструментов – новые льготные займы.

«Стабильный бизнес» от Фонда содействия кредитованию субъектов МСП нацелен на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Они будут предоставляться по ускоренной процедуре.

«Развитие индустрии туризма» – еще один займ Фонда объемом до 3 млн рублей по ставке 1%. Его цель – помощь компаниям в реализации проектов в сфере туризма.

Программу «Импортозамещение», нацеленную на стимулирование создания импортозамещающих производств, реализует Фонд развития промышленности Тверской области. Она предполагает займы до 25 млн рублей под 1% годовых.

Предложено перезагрузить программу «Оборотный капитал», введенную в Тверской области в сложной эпидобстановке для поддержки бизнеса. Обновленная программа предполагает увеличение срока займа, расширение перечня потенциальных заемщиков, «каникулы» на 6 месяцев по уплате займа и процентов.

Предполагается расширить и программу «Промышленная ипотека»: сократить сроки и упростить процедуру получения займа.

Поддержку окажут владельцам торговых и развлекательных комплексов, предоставляющим помещения бизнесу в аренду, при условии предоставления помещений арендаторам на льготных условиях.

Арендаторы области также смогут получить отсрочку на уплату арендных платежей за пользование государственным имуществом сроком на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на капитальные вложения в рамках реализации инвестпроектов будут теперь предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала в отношении лесопромышленного комплекса.

Расширят региональную поддержку предприятий сферы информационных технологий, связи и строительства, для которых предусмотрены налоговые льготы, субсидии и займы.

Кроме того, будет создана региональная электронная торговая площадка-биржа для размещения сведений о продуктах и товарах, расширен перечень системообразующих предприятий, сформирован региональный план по импортозамещению. Компаниям окажут содействие в получении лицензий на производство лекарств и статуса «Сделано в России», введенного для повышения уровня доверия к отечественным товарам.

Среди других направлений – помощь в оформлении и выдаче Тверской торгово-промышленной палатой заключений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), мониторинг рынка труда, проработка дополнительных мер по снижению напряженности в сфере занятости.

Регион готов обратиться на федеральный уровень с рядом инициатив, направленных на поддержку бизнеса в сферах сельского хозяйства, лекарственного обеспечения и других отраслях.

В области создан оперативный штаб для управления процессом реализации плана, действует оперативная группа при штабе.

До 20 марта планируется завершить дополнительный анализ ситуации в экономике Верхневолжья и по итогам утвердить второй пакет мер экономического характера.

Пресс-служба Правительства Тверской области