На заседании регионального Правительства обсудили подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области

Подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области обсудили на заседании регионального Правительства, которое 10 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

«С 2018 года обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений объектов экономики и населённых пунктов Тверской области в пожароопасный период осуществляется по трёхлетнему плану. При этой подготовке важна четкая и слаженная работа с Правительством России, муниципальными образованиями региона, руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, которые работают на территории Верхневолжья, коммунальными службами. Мы должны работать как единый механизм», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что при подготовке к пожароопасному периоду особое внимание важно уделить муниципалитетам с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Там должно быть организовано постоянное патрулирование территории. К этой работе необходимо подключить сельскохозяйственные предприятия, охото-, лесо- и недропользователей.

Отдельно глава региона подчеркнул, что главы муниципальных образований должны взять под личный контроль весь ход подготовки сил и средств к пожароопасному периоду. До 10 апреля необходимо обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2000 сотрудников различных ведомств и более 1000 единиц техники. В регионе действует 328 добровольных пожарных формирований общей численностью 1772 человека.

В Тверской области разработан план действий по предупреждению и ликвидации возгораний.

Среди ключевых направлений работы – создание новых и расчистка существующих минерализованных полос в лесах, проведение опашки и мониторинг состояния пожарных водоемов, обеспечение противопожарной безопасности загородных оздоровительных лагерей, населенных пунктов, находящихся в зоне риска, и другие мероприятия.

Будет обеспечен мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях. Кроме того, по поручению Игоря Рудени будет дополнительно закуплено видеооборудование для наблюдения за лесными массивами.

Губернатор подчеркнул важность проведения информационной профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы, соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов.

Пресс-служба Правительства Тверской области