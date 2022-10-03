Дмитрий Фадеев: «Уверен в победном завершении спецоперации»

Председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России, депутат Тверской городской Думы Дмитрий Фадеев выступил в поддержку специальной военной операции, которая объявлена Президентом Владимиром Путиным с целью защиты от военной угрозы граждан ЛНР и ДНР и обеспечения денацификации и демилитаризации Украины.

«То, что предпринимается сейчас российскими властями, российской армией на Украине, необходимо было сделать еще 2014-м году. Этот гнойный нарыв все равно бы рано или поздно лопнул. Но, раз тогда было принято иное решение, значит, на то были причины. Поэтому совершенно правильно все делается сейчас. А наша задача здесь – навести порядок с искусственно нагнетающей панику «пятой колонной», которую наш Президент, кстати, вспоминал и в 2014-м году. Уверен в победном завершении спецоперации на Украине. Каждому из нас сейчас необходимо, как в военное время, профессионально исполнять свой долг», – считает Дмитрий Фадеев.